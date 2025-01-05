Красноярцам показали эскизы будущей школы в микрорайоне «Агроуниверситет»

В Октябрьском районе Красноярска будет построена еще одна школа — в микрорайоне «Агроуниверситет». Под образовательное учреждение выделен солидный участок земли на пересечении улиц Елены Стасовой и Чернышева.
В департаменте градостроительства показали эскизы будущей школы, разработанные «КБС-Проект». Проект в настоящее время проходит государственную экспертизу. Архитектурно-градостроительный облик фасада был согласован заранее.
Непростая задача стояла перед авторами проекта: нужно было учесть рельеф со значительным перепадом высот. Специалисты выполнили его в форме, напоминающей птицу. Фасад школы будет светлым, в светло-серых тонах, с высокими окнами, с большим количеством зеркальных витражей. А во дворе сделают амфитеатр.
Рассчитана школа на 1280 мест.