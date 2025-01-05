Красноярцам показали эскизы будущей школы в микрорайоне «Агроуниверситет»

Непростая задача стояла перед авторами проекта: нужно было учесть рельеф со значительным перепадом высот. Специалисты выполнили его в форме, напоминающей птицу. Фасад школы будет светлым, в светло-серых тонах, с высокими окнами, с большим количеством зеркальных витражей. А во дворе сделают амфитеатр.