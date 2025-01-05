Эксперт спрогнозировал появление в РФ новых видов 3D-микросистем органов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Развитие биотехнологий в России в 2025 году приведет к появлению новых видов 3D-микросистем органов, сочетающих в себе несколько компонентов, по которым можно будет изучать взаимодействия между аналогами человеческих органов и возникающие при этом патологии. Такое мнение высказала ТАСС директор НИИ «Биотех» СамГМУ, руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» вуза Лариса Волова.