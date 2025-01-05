Эксперт спрогнозировал появление в РФ новых видов 3D-микросистем органов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Развитие биотехнологий в России в 2025 году приведет к появлению новых видов 3D-микросистем органов, сочетающих в себе несколько компонентов, по которым можно будет изучать взаимодействия между аналогами человеческих органов и возникающие при этом патологии. Такое мнение высказала ТАСС директор НИИ «Биотех» СамГМУ, руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» вуза Лариса Волова.
Микрофлюидные системы представляют собой устройства, имитирующие структуру и функции тканей и органов человека. Они призваны повысить эффективность тестирования лекарств и моделирования заболеваний и позволят в будущем отказаться от использования лабораторных животных и привлечения добровольцев. В российском СибГМУ, в частности, с помощью этих технологий разрабатывают модель вторичного опухолевого узла (метастаза) печени для испытаний препаратов против рака.
«Можно ожидать, что в 2025 году мы сможем увидеть новый уровень технологии “орган-на-чипе”, когда можно будет изучать физиологические и патологические взаимодействия между системами органов за счет интеграции сразу нескольких таких биочипов», — предполагает Волова.
Говоря о развитии других направлений биотехнологий, ученый указала на перспективы создания биоматериалов с сенсорными свойствами, которые важны для успешного выращивания тканей, близких к природным. Эксперт также ожидает развития в 2025 году прогнозирующих этапы этих процессов математических моделей.
«Создание сложных гибридных конструктов потребует дальнейшего развития интеграции различных типов живых клеток и биоматериалов. Главным драйвером данного направления станет разработка и биопечать полностью функциональных, в том числе персонифицированных, тканей и органов для восстановления поврежденных областей или трансплантации. Это, в свою очередь, будет способствовать решению проблемы нехватки донорских органов и длительных сроков ожидания операции», — заключила она.