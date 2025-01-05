Новый тариф на проезд в пригородных поездах ввели в Приморье

"Напомним, с 1 января 2025 года введен единый городской тариф за поездку в электричках из Владивостока до станции Угольная. Это маршруты, отправляющиеся со станций Владивосток и Мыс Чуркин до Угольной и обратно. Цена билета за одну поездку на пригородных поездах составит 30 рублей, на экспрессах — 35 рублей.