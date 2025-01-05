Новый тариф на проезд в пригородных поездах ввели в Приморье

С 1 января 2025 года в Приморье изменились тарифы на проезд в пригородных поездах, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу АО «Экспресс Приморья».
Тарифы в пригородных поездах повысили на основании постановления краевого правительства. Так, с 1 января проезд в электричках в Приморье за 10-километровую зону увеличилась до 30 рублей (раньше было 28 рублей).
Экспрессы, следующие по маршруту Владивосток — Аэропорт Кневичи — Владивосток повысился с 33 до 35 рублей, таким образом, стоимость билета из приморской столицы в аэропорт обойдется в 335 рублей, а в бизнес-классе — 500 рублей.
"Напомним, с 1 января 2025 года введен единый городской тариф за поездку в электричках из Владивостока до станции Угольная. Это маршруты, отправляющиеся со станций Владивосток и Мыс Чуркин до Угольной и обратно. Цена билета за одну поездку на пригородных поездах составит 30 рублей, на экспрессах — 35 рублей.