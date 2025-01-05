Составлен топ должностей для мигрантов в 2025 году с зарплатами до 380 тысяч рублей

Такой оклад будут выплачивать иностранному специалисту на должности председателя правления, говорится в материале. Менеджеры могут рассчитывать на ежемесячный доход в размере 275 тысяч рублей, спортсменам-инструкторам будут платить 250 тысяч, а мастерам по изготовлению брынзы, бланшировщикам и главам департаментов предлагают 230 тысяч.