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В Казани продлили закрытие катка в парке «Черное озеро»

В Казани снова продлили закрытие катка и пункта проката в парке «Черное озеро». Информация об этом опубликована в Telegram-канале Дирекции парков и скверов города.

Источник: Freepik

Каток в парке «Черное озеро» временно закрыт с 2 января из-за неблагоприятных погодных условий. Дирекция призвала жителей города воздержаться от катания на коньках, чтобы избежать травм. Из-за закрытия каток также перенесли мастер-класс по фигурному катанию и вечеринку на льду. Изначально планировалось открыть его 4 января.

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