Загробные тайны: Стало известно, что видит мозг после остановки сердца

По результатам грандиозного 30-летнего исследования, в котором поучаствовали свыше миллиона пациентов, учёные пришли к выводу, что клиническая смерть не приводит к немедленной остановке работы мозга. Более того, выяснилось, что в этот момент люди заново проживают моменты своей жизни, причём видят их и с перспективы других людей. Основываясь на полученных данных, эксперты заявляют о необходимости пересмотра стандартных процедур определения смерти после прекращения мозговой активности.