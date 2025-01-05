В Таганроге проверили антитеррористическую защищенность ТЦ и рынков

Власти Таганрога проверили антитеррористическую защищенность всех торговых центров и рынков города. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава местной администрации Светлана Камбулова.
— Особое внимание уделили деятельности охранных предприятий, обеспечивающих безопасность этих объектов, — отметила Светлана Камбулова.
По ее данным, проверили системы видеонаблюдения, оповещения и эвакуации людей во время ЧС. Также контролю подверглись системы противопожарной безопасности.
Во всех торговых объектах разместили памятки, на которых дается информация, что делать в случае атаки беспилотников, угрозы терактов или обнаружения подозрительных предметов.
Сейчас торговые объекты города работают в штатном режиме.