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В Таганроге проверили антитеррористическую защищенность ТЦ и рынков

В ТЦ и рынках Таганрога разместили памятки о действиях при воздушной атаке.

Источник: Комсомольская правда

Власти Таганрога проверили антитеррористическую защищенность всех торговых центров и рынков города. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава местной администрации Светлана Камбулова.

— Особое внимание уделили деятельности охранных предприятий, обеспечивающих безопасность этих объектов, — отметила Светлана Камбулова.

По ее данным, проверили системы видеонаблюдения, оповещения и эвакуации людей во время ЧС. Также контролю подверглись системы противопожарной безопасности.

Во всех торговых объектах разместили памятки, на которых дается информация, что делать в случае атаки беспилотников, угрозы терактов или обнаружения подозрительных предметов.

Сейчас торговые объекты города работают в штатном режиме.