«Белпочта» меняет условия приема экспресс-посылок 6 и 7 января

В объектах почтовой связи областей 6 января прием осуществляется только в адрес городов Брест, Барановичи, Береза, Пинск, Полоцк, Витебск, Глубокое, Жлобин, Гомель, Калинковичи, Мозырь, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск с доставкой на следующий день, а 7 января прием с доставкой на следующий день не осуществляется.