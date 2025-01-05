«Белпочта» меняет условия приема экспресс-посылок 6 и 7 января

В объектах почтовой связи Минска 6 января прием осуществляется только в адрес городов Брест, Барановичи, Береза, Пинск, Полоцк, Витебск, Глубокое, Жлобин, Гомель, Калинковичи, Мозырь, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск с доставкой на следующий день. 7 января прием осуществляется с учетом режима работы объектов почтовой связи Минска в адрес всех населенных пунктов страны.
В объектах почтовой связи областей 6 января прием осуществляется только в адрес городов Брест, Барановичи, Береза, Пинск, Полоцк, Витебск, Глубокое, Жлобин, Гомель, Калинковичи, Мозырь, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск с доставкой на следующий день, а 7 января прием с доставкой на следующий день не осуществляется.
Возможность приема экспресс-посылок в объектах почтовой связи Минска можно уточнить в ОПС места отправки или в контакт-центре по телефонам: +375 33 300−01−54 (МТС), +375 44 590−01−54 (А1) или 154.