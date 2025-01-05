Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ольгу Бузову засняли в объятиях возлюбленного на свидании

Певица и телеведущая Ольга Бузова снялась в объятиях нового возлюбленного.

Певица и телеведущая Ольга Бузова снялась в объятиях нового возлюбленного. Знаменитость разместила видео в Instagram.

38-летняя Ольга Бузова показала, как прошло ее свидание с бойфрендом в Сочи. В ролике певица обняла избранника, который повернулся спиной к камере. Мужчина вручил телеведущей большой букет красных роз. Артистка выбрала для романтического вечера черное облегающее платье-миди с открытыми плечами и цветочным принтом, туфли на каблуках и жемчужное колье. Знаменитость уложила волосы в высокий пучок с прядями у лица и сделала вечерний макияж.

«Ну мой», — подписала ролик Бузова, сопроводив текст смайликом в виде льва.

В августе телеведущая рассекретила свои отношения. Певица снялась в объятиях мужчины. Личность возлюбленного знаменитость раскрывать не стала, закрыв его лицо на фото стикером с изображением льва. После артистка опубликовала фотографии и видео с велопрогулки, на которых появилась с кольцом на безымянном пальце.

В ноябре Ольгу Бузову сфотографировали во время примерки свадебного платья в одном из бутиков Москвы.

мода и красота