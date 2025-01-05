Ольгу Бузову засняли в объятиях возлюбленного на свидании

Певица и телеведущая Ольга Бузова снялась в объятиях нового возлюбленного. Знаменитость разместила видео в Instagram.
38-летняя Ольга Бузова показала, как прошло ее свидание с бойфрендом в Сочи. В ролике певица обняла избранника, который повернулся спиной к камере. Мужчина вручил телеведущей большой букет красных роз. Артистка выбрала для романтического вечера черное облегающее платье-миди с открытыми плечами и цветочным принтом, туфли на каблуках и жемчужное колье. Знаменитость уложила волосы в высокий пучок с прядями у лица и сделала вечерний макияж.
«Ну мой», — подписала ролик Бузова, сопроводив текст смайликом в виде льва.
В августе телеведущая рассекретила свои отношения. Певица снялась в объятиях мужчины. Личность возлюбленного знаменитость раскрывать не стала, закрыв его лицо на фото стикером с изображением льва. После артистка опубликовала фотографии и видео с велопрогулки, на которых появилась с кольцом на безымянном пальце.
В ноябре Ольгу Бузову сфотографировали во время примерки свадебного платья в одном из бутиков Москвы.