Ольгу Бузову засняли в объятиях возлюбленного на свидании

38-летняя Ольга Бузова показала, как прошло ее свидание с бойфрендом в Сочи. В ролике певица обняла избранника, который повернулся спиной к камере. Мужчина вручил телеведущей большой букет красных роз. Артистка выбрала для романтического вечера черное облегающее платье-миди с открытыми плечами и цветочным принтом, туфли на каблуках и жемчужное колье. Знаменитость уложила волосы в высокий пучок с прядями у лица и сделала вечерний макияж.