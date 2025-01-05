Омск простится с бывшим директором театра кукол «Арлекин»

4 января на 73 году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни деятель культуры Станислав Дубков.
Более 40 лет Станислав Маркович посвятил театру куклы, актера и маски «Арлекин». Начав творческий путь в 1975 году артистом-кукловодом, в 1996 году он возглавил учреждение в качестве директора.
Коллектив активно гастролировал по России и за рубежом, знакомя зрителей с высоким искусством кукольного театра. Особо важным достижением стало получение театром в 2005 году нового современного здания, что создало новые возможности для реализации творческих идей.
Редакция «КП Омск» выражает соболезнования родным и близким Станислава Марковича. О месте прощания со Станиславом Марковичем будет сообщено дополнительно.