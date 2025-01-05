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Омск простится с бывшим директором театра кукол «Арлекин»

В Омске стало известно о кончине бывшего директора «Арлекина» Станислава Дубкова.

Источник: Комсомольская правда

4 января на 73 году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни деятель культуры Станислав Дубков.

Более 40 лет Станислав Маркович посвятил театру куклы, актера и маски «Арлекин». Начав творческий путь в 1975 году артистом-кукловодом, в 1996 году он возглавил учреждение в качестве директора.

Коллектив активно гастролировал по России и за рубежом, знакомя зрителей с высоким искусством кукольного театра. Особо важным достижением стало получение театром в 2005 году нового современного здания, что создало новые возможности для реализации творческих идей.

Редакция «КП Омск» выражает соболезнования родным и близким Станислава Марковича. О месте прощания со Станиславом Марковичем будет сообщено дополнительно.