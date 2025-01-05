Аэропорты Ижевска, Казани, Перми и Нижнекамска возобновили работу

Ограничения на работу аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска сняты с 10:31 мск, аэропорта Перми — с 11:00 мск. В период их действия на запасных аэродромах совершили посадку пять самолетов, следовавших в Казань, один, направлявшийся в Нижнекамск, а также два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск.