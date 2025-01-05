Центр Воронежа частично перекроют в ночь на Рождество

Напомним, что в конце минувшего года в Воронеже частично открыли движения по так называемому дублеру Московского проспекта. Сейчас воронежцы могут проехать по двум участкам обновленной автомобильной дороги — через Северный лес и по улице 60-й Армии. А тот участок дублера, который затрагивает улицу Свободы, будет открыт лишь через год, отметили воронежские власти.