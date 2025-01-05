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Центр Воронежа частично перекроют в ночь на Рождество

Воронежские власти объявили об ограничении движения на улице Освобождения Труда. Это традиционно связано с праздничными богослужениями.

По данным городского управления транспорта, для автомобилей будет закрыт отрезок от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Пролетарской. Ограничения вступят в силу в 22 часа 6 января, а снимут запрет лишь в 5 часов утра 7 января.

Напомним, что в конце минувшего года в Воронеже частично открыли движения по так называемому дублеру Московского проспекта. Сейчас воронежцы могут проехать по двум участкам обновленной автомобильной дороги — через Северный лес и по улице 60-й Армии. А тот участок дублера, который затрагивает улицу Свободы, будет открыт лишь через год, отметили воронежские власти.