Белтехосмотр назвал участки дорог, где работают камеры фиксации средней скорости

Ранее мы писали о том, что в Беларуси снизили цены на золото и серебро (тут про это). Писали мы и о том, что стало известно, какой будет погода на Рождество и после него (синоптик Дмитрий Рябов поделился прогнозом с 6 по 12 января 2025 года).