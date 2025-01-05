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Белтехосмотр назвал участки дорог, где работают камеры фиксации средней скорости

Белтехосмотр назвал участки дорог, где работают камеры фиксации средней скорости движения.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в настоящее время более 15 участков дорог, на которых функционируют камеры, фиксирующие среднюю скорость движения автотранспорта. Об этом сообщил директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский.

Особенность этих камер-радаров заключается в том, что они замеряют скорость сначала в одной точке, затем в другой, и, в конечном счете, определяют среднее арифметическое значение. Помимо этого, устройства могут в автоматическом режиме отслеживать наличие либо отсутствие техосмотра у движущегося транспорта.

Число таких камер в Беларуси в последнее время постепенно увеличивается. Один из последних участков, оборудованных подобным устройством, организован на участке Смиловичского тракта в направлении Минска — от развязки, ведущей в микрорайон Сосны, до переулка Малый Тростенец.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси снизили цены на золото и серебро (тут про это). Писали мы и о том, что стало известно, какой будет погода на Рождество и после него (синоптик Дмитрий Рябов поделился прогнозом с 6 по 12 января 2025 года).