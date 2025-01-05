Белтехосмотр назвал участки дорог, где работают камеры фиксации средней скорости

В Беларуси в настоящее время более 15 участков дорог, на которых функционируют камеры, фиксирующие среднюю скорость движения автотранспорта. Об этом сообщил директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский.
Особенность этих камер-радаров заключается в том, что они замеряют скорость сначала в одной точке, затем в другой, и, в конечном счете, определяют среднее арифметическое значение. Помимо этого, устройства могут в автоматическом режиме отслеживать наличие либо отсутствие техосмотра у движущегося транспорта.
Число таких камер в Беларуси в последнее время постепенно увеличивается. Один из последних участков, оборудованных подобным устройством, организован на участке Смиловичского тракта в направлении Минска — от развязки, ведущей в микрорайон Сосны, до переулка Малый Тростенец.
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