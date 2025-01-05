Дополнительные трамваи запустят в Магнитогорске на Рождество

В Магнитогорске решили поддержать местных жителей, которые отметят Рождество в городских храмах. В населённом пункте запустят дополнительные трамваи, готовые развезти прихожан по домам.
Общественный транспорт будет доступен ночью с 6 на 7 января посетителям Кафедрального собора Вознесения Христова и храмов святителя Николая Чудотворца, иконы Покрова Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила, а также всем остальным горожанам. Отправится в путь электротранспорт в районе 2−3 часов ночи и посетит остановки «Старая Магнитка», «Островского», «Станичная» и «посёлок Димитрова» соответственно церквям.
Информацией поделились в пресс-службе Магнитогорской епархии. Трамвай № 31 пройдёт рядом с храмом Николая Чудотворца и Кафедральным собором в 2:34 и 3:00 соответственно. На остановку у собора прибудут ещё два вагона — оба от Казачьей переправы. Первый (3:15) через улицу Коробова отправится в к/п 142 мкр-н, а второй (3:30) через ООТ «Галиуллина» в сторону вокзала. Через храм Чудотворца также проедут ещё два трамвая. Один по маршруту № 1, а второй от Казачьей переправы через Зелёный Лог до вокзала.
По два трамвая проедут рядом с храмами иконы Покрова Пресвятой Богородицы и Архангела Михаила. В случае с первым храмом вагоны отправятся в путь от улицы Труда до вокзала. Прихожане смогут сесть на них в 2:30 (этот трамвай проедет через Зелёный Лог) и 2:40. В случае с последним храмом один вагон поедет по маршруту № 3, а другой от ЛПЦ до Комсомольской.