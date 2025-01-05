Дополнительные трамваи запустят в Магнитогорске на Рождество

Информацией поделились в пресс-службе Магнитогорской епархии. Трамвай № 31 пройдёт рядом с храмом Николая Чудотворца и Кафедральным собором в 2:34 и 3:00 соответственно. На остановку у собора прибудут ещё два вагона — оба от Казачьей переправы. Первый (3:15) через улицу Коробова отправится в к/п 142 мкр-н, а второй (3:30) через ООТ «Галиуллина» в сторону вокзала. Через храм Чудотворца также проедут ещё два трамвая. Один по маршруту № 1, а второй от Казачьей переправы через Зелёный Лог до вокзала.