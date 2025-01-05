В Ростове после пожара в многоэтажке госпитализировали мужчину

В Ростове на улице 2-й Краснодарской произошел пожар в одной из квартир, расположенной на 23 этаже. Там пострадал один человек, сообщили в донской пресс-службе МЧС.
В чрезвычайном ведомстве отметили, что сообщение о возгорании поступило в 8.41. Позвонили хозяева квартиры, когда проснулись от запаха дыма.
На место прибыли 23 сотрудника МЧС, они задействовали семь единиц техники. Они эвакуировали из высотки 20 человек.
В 9.25 возгорание они ликвидировали на площади 5 кв метров. 45-летнего хозяина квартиры отвезли в больницу, у него отравление продуктами горения.
— По предварительной информации, из-за короткого замыкания загорелись домашние вещи, — сообщили в МЧС.
В ведомстве посоветовали людям приобрести огнетушитель, который может спасти жизни, а также справиться с пожаром на начальных стадиях.