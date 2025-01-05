В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В аэропортах Казани и Нижнекамска с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Утром в воскресенье были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения ввели в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. В 10.31 мск временные ограничения были сняты в аэропорту Ижевска.
«В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении представителя Росавиации.
Отмечается, что в период действия ограничений совершили посадку на запасных аэродромах пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и один самолет, следовавший в Нижнекамск.