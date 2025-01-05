В Омске за 2024 год проверили 250 квартир на признаки бесхозного имущества

В 2024 году департамент жилищной политики Омска провел проверку 250 квартир на предмет признания их выморочным и бесхозяйным имуществом. В ходе проверок было подано 59 исковых заявлений в суды города о признании права муниципальной собственности на жилые помещения. Из них 51 иск был удовлетворен.
В отношении двух заявлений суд отказал в удовлетворении требований, а 18 заявлений находятся на рассмотрении. Кроме того, нотариусам было направлено 91 письмо с запросом о предоставлении сведений о наследниках умерших собственников.
По итогам работы департаментом зарегистрировано право муниципальной собственности на 39 жилых помещений, признанных выморочным имуществом, и на 5 бесхозяйных жилых помещений. Еще 2 квартиры приняты на бесхозяйный учет.
Жители города могут сообщать о квартирах, которые, по их мнению, имеют признаки бесхозного имущества, по телефону 78−78−66 в департамент жилищной политики.