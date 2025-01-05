В Омске за 2024 год проверили 250 квартир на признаки бесхозного имущества

В 2024 году департамент жилищной политики Омска провел проверку 250 квартир на предмет признания их выморочным и бесхозяйным имуществом. В ходе проверок было подано 59 исковых заявлений в суды города о признании права муниципальной собственности на жилые помещения. Из них 51 иск был удовлетворен.