В Омске прошел большой парад новогодних костюмов

Парад состоялся в уютной обстановке парка и собрал множество участников, желающих продемонстрировать свои костюмы. В этом году в Омске стартовали ряд запоминающихся мероприятий и флешмобов, которые будут проходить в течение всего января. Среди участников дефиле можно было увидеть как традиционных новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочку, так и сказочных героев, таких как Красная Шапочка и лисички, а также болельщиков хоккейных команд и маскотов молодежных объединений.