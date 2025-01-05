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В Омске прошел большой парад новогодних костюмов

В Омске прошел парад новогодних костюмов, приуроченный к началу года, который город проведет в статусе молодежной столицы России.

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Организаторами мероприятия выступили Главное управление молодежной политики Омской области и городской департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта, а также семейный парк развлечений «Вокруг света».

Парад состоялся в уютной обстановке парка и собрал множество участников, желающих продемонстрировать свои костюмы. В этом году в Омске стартовали ряд запоминающихся мероприятий и флешмобов, которые будут проходить в течение всего января. Среди участников дефиле можно было увидеть как традиционных новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочку, так и сказочных героев, таких как Красная Шапочка и лисички, а также болельщиков хоккейных команд и маскотов молодежных объединений.

Для гостей парада была подготовлена насыщенная концертная программа, включающая танцы и развлечения. Активные участники не остались без призов — организаторы наградили наиболее креативные костюмы.

Программа празднований в Омске продолжится до завершения новогодних каникул, и молодежь ожидает множество дальнейших мероприятий в течение всего 2025 года.