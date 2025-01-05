Тест: Ваши зимние каникулы 100% прошли в СССР, если отгадаете все 7 новогодних мультфильмов

Новогодние праздники — лучшее время, чтобы замедлиться, расслабиться и отдохнуть душой и телом. Именно в такие моменты в голове возникают детские воспоминания, старые образы и беззаботные приключения. Но как же можно представить первые годы жизни без ярких мультфильмов, которые научили нас отличать добро от зла и верить в чудо?! В новогодних историях атмосферы волшебства и сказки в разы больше, чем в других, поэтому сегодня мы их и вспомним. Приготовьтесь отправиться в зимнее путешествие вместе с любимыми персонажами!
Годы идут, но одно остаётся неизменным — всемирная любовь к сладкому! Но даже среди такого многообразия конфет и шоколадок рука невольно тянется к вкусняшкам из детства. Но к каким именно? Этот забавный тест поможет определить, какая вы советская сладость: петушок на палочке, сгущёнка, а может, что-то другое? А с этим тестом справится далеко не каждый: нужно определить, про кого эти факты — про Санта-Клауса или Святого Николая?
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