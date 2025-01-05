Минздрав Казахстана дал пояснения касательно Метапневмовируса

«Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и грипп, активно циркулируют в пространстве. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8 360 образцов».