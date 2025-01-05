Минздрав Казахстана дал пояснения касательно Метапневмовируса

Ранее мировые СМИ сообщали о вспышке в Китае и других странах, из-за чего некоторые казахстанцы были встревожены этой новостью.
Метапневмовирус (HMPV), который относится к острым респираторным вирусным инфекциям — это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет.
«Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и грипп, активно циркулируют в пространстве. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8 360 образцов».
Из них выявлено 1866 положительных проб, в 22% из общей массы. Наибольшее распространение получил риновирус, меньше — РС вирус, коронавирус, парагрипп и в последнюю очередь метапневмовирус — всего 1,6% от общего количества проб.
«Метапневмовирус передаётся в основном воздушно-капельным путём и в меньшей мере контактно-бытовым путем. Основные симптомы инфекции — кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. Специфическое лечение отсутствует, применяется симптоматическое лечение».
Сейчас в Казахстане регистрируется сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом.