Life.ru узнал у Госдумы, куда жаловаться при падении глыбы льда с крыши на авто или голову

«Понятно, что это не будет выглядеть так — “Алло, добрый день! У меня фото летящих на меня сосульки и глыбы льда”. Совет мой такой: не стоит ждать, когда с неба упадёт сосулька или глыба льда. Аномально снежная погода, сопровождающаяся оттепелями и морозами, вызывает активное образование льда на крышах и козырьках зданий. Коммунальные службы порой работают в авральном режиме, но всё равно не успевают справиться с многократно выросшей нагрузкой. Поэтому если вы увидите вот-вот готовую сорваться вниз сосульку, не проходите мимо. Нужно предупредить находящихся рядом граждан об опасности и позвонить в любую экстренную службу. Даже если попадете не по адресу, вашу информацию всё равно передадут в компетентную организацию», — подытожил Гаврилов.