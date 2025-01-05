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В Пермском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

«Большое Савино» будет работать в прежнем режиме.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 января, в 13:00 (по местному времени) в аэропорту «Большое Савино» сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сообщают представители ведомства.

Часом ранее Росавиация ввела ограничения в отношении пермского аэропорта «Большое Савино». Аэропорт не мог принимать и отправлять авиарейсы.