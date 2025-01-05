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Во время спуска с горы в Башкирии пропал 16-летний турист

Спасатели Госкомитета по ЧС рассказали историю со счастливым концом.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии нашли пропавшего 16-летнего туриста. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.

По предоставленным данным, ребенок пропал во время спуска с горы 3-я Малиновая. По словам отца, мальчик не стал дожидаться старших, ушел вперед и свернул не на ту тропу.

Спустя некоторое время турист смог выбраться самостоятельно на тропу, которая вела к деревне Отнурок. В медицинской помощи он не нуждался.

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