Во время спуска с горы в Башкирии пропал 16-летний турист

В Белорецком районе Башкирии нашли пропавшего 16-летнего туриста. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.
По предоставленным данным, ребенок пропал во время спуска с горы 3-я Малиновая. По словам отца, мальчик не стал дожидаться старших, ушел вперед и свернул не на ту тропу.
Спустя некоторое время турист смог выбраться самостоятельно на тропу, которая вела к деревне Отнурок. В медицинской помощи он не нуждался.
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