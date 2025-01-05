Семь авиарейсов из Иркутска получат субсидии в 2025 году

— В список субсидированных маршрутов попали рейсы из Иркутска в Улан-Удэ, Таксимо, Нижнеангарск, Новокузнецк, Казань, Самару и Ижевск. Субсидии на эти рейсы будут действовать в отведенные периоды. Льгота на полеты в Улан-Удэ действует весь 2025 год, а в Нижнеангарск и Таксимо с 1 февраля по конец 2025-го, в Ижевск со скидкой можно слетать, с 1 июня по 30 сентября, в Казань и Самару с 1 мая по 30 сентября, — пишут на сайте Росавиации.