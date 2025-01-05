За 2024 год Омская мэрия пополнилась сотней бесхозяйных домов и квартир

По данным омской мэрии, в 2024 году специалисты проверили 250 жилых помещений, которые могли быть выморочными и бесхозяйными. Это пополнило «бюджет» города новыми квартирами и домами.
Так, 51 исковое заявление о признании права муниципальной собственности на жилые помещения, являющиеся выморочными и бесхозяйными, удовлетворили судьи. Ещё 18 исков рассматривают, по двум отказали.
Нотариусы зарегистрировали право собственности муниципалитета на 39 жилых помещений, которые признали выморочными, и на пять бесхозяйных жилых помещений. Также мэрия приняла на бесхозяйный учёт два помещения и запросила сведения по поводу наследников умерших собственников 91 дома и квартиры.
«Помощь в выявлении выморочного имущества оказывают омичи и управляющие компании. Информацию о жилье, которое, по вашему мнению, имеет признаки бесхозного, можно предоставить по телефону: 78−78−66», — напоминают сотрудники администрации.