За 2024 год Омская мэрия пополнилась сотней бесхозяйных домов и квартир

Нотариусы зарегистрировали право собственности муниципалитета на 39 жилых помещений, которые признали выморочными, и на пять бесхозяйных жилых помещений. Также мэрия приняла на бесхозяйный учёт два помещения и запросила сведения по поводу наследников умерших собственников 91 дома и квартиры.