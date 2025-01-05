Белоруска Арина Соболенко победила Кудерметову и выиграла титул в Брисбене

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выиграла финал турнира WTA-500 в Брисбене у 107-й ракетки из России Полины Кудерметовой со счетом 4:6, 6:3, 6:2.
Матч для первой ракетки получился неожиданно очень трудным. Она проиграла первый сет и только ценой больших усилий сумела переломить ход поединка.
В итоге Соболенко завоевала свой очередной титул в Австралии и 18-й в карьере. Она сохраняет первую строчку в рейтинге.
За победу Соболенко получит 500 рейтинговых очков и 192 475 долларов призовыми. Арина была чемпионкой этого турнира в 2023-м, когда он проводился в Аделаиде.
12 января Арина начнет защиту титула на Australian Open.
Ранее мы писали, что произошло после победы в Брисбене белоруски Арины Соболенко над россиянкой Миррой Андреевой: «У меня мурашки по коже».