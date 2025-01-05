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Приморье может оказаться во власти снежного циклона к середине предстоящей недели

По данным сервиса Windy, уже к среде, 8 января, обширный циклон принесет снег сразу в несколько регионов.

Сейчас в Ричмонде: -9° 3 м/с 73% 763 мм рт. ст. +1°
Источник: РИА "Новости"

Сахалинскую область, часть Хабаровского и Приморского краев может накрыть обширный циклон к середине предстоящей недели, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сервис Windy.com (16+).

На интерактивной карте сервиса по прогнозу погоды видно, как во вторник циклон, постепенно набирая обороты, сначала пройдется по островам Японии, а затем, смещаясь всё севернее, начнет оказывать влияние на острова Сахалинской области, постепенно увеличиваясь и захватывая территорию Хабаровского и Приморского краев.

По данным gismeteo.ru, в северных районах Приморья осадки в виде снега ожидаются в четверг-пятницу. В Хабаровске — в среду-четверг.

Прогноз сервиса Windy.com также указывает на то, что во Владивостоке осадки в виде снега могут выпасть в четверг, 9 января.

Однако это только прогноз, и до четверга все еще может измениться. Следите за официальными данными портала «Примгидромет».