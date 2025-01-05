Приморье может оказаться во власти снежного циклона к середине предстоящей недели

На интерактивной карте сервиса по прогнозу погоды видно, как во вторник циклон, постепенно набирая обороты, сначала пройдется по островам Японии, а затем, смещаясь всё севернее, начнет оказывать влияние на острова Сахалинской области, постепенно увеличиваясь и захватывая территорию Хабаровского и Приморского краев.