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В Омске усиливают меры по профилактике схода снега с крыш

Мэр Омска распорядился усилить работу по уборке снега с крыш из-за наступившей оттепели.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест поручил городским службам принять немедленные меры по предотвращению схода снега с крыш в связи с переменчивой погодой и наступившей оттепелью.

Поскольку в городе продолжаются снегопады и наблюдаются перепады температуры, растет риск образования наледи и сосулек на крышах зданий. Мэр Шелест распорядился своевременно убирать снег и ледяные наросты, чтобы обеспечить безопасность жителей.

«Необходимо своевременно, несмотря на продолжающиеся новогодние праздники, принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей», — особо подчеркнул градоначальник.

Несмотря на новогодние каникулы, управляющие компании и коммунальные службы активизируют эту работу. Добавим, что в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться в пределах от −2 до −4 градусов, а на Рождество ожидается понижение до −8 градусов.

ЖКХ