В Омске усиливают меры по профилактике схода снега с крыш

Несмотря на новогодние каникулы, управляющие компании и коммунальные службы активизируют эту работу. Добавим, что в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться в пределах от −2 до −4 градусов, а на Рождество ожидается понижение до −8 градусов.