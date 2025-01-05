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В Минске банкротится компания, которая поставляла системы видеофиксации для ГАИ

Экономический суд Минска открыл конкурсное производство в отношении ООО «Астра-Лабс Бел». Эта компания известна тем, что была поставщиком городских систем видеонаблюдения, а также устройств видеофиксации и другого оборудования для ГАИ. Решение суда опубликовано в ЕГРСБ.

Источник: Shutterstock

С заявлением в суд обратилась ИМНС Фрунзенского района Минска из-за задолженности компании по платежам в бюджет на общую сумму около 409 тыс. рублей.

Взыскать эту сумму налоговому органу не удалось, так как судебные исполнители не смогли обнаружить у должника ни дебиторской задолженности, ни каких-то активов, ни денег. А последняя операция по его счетам прошла еще в мае 2023 года.

Кстати, по юридическому адресу фирму обнаружить тоже не удалось. А ее собственник — гражданин России Вадим Стрельчук в суд не явился.

Интересно, что «Астра-Лабс Бел» занималась поставкой и разработкой комплексов видеофиксации различных нарушений ПДД, весогабаритного оборудования, а также систем видеонаблюдения в городах (программа «Безопасный город») и видеомониторинга в лесах.

экономика