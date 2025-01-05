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На Кубани собрали почти 100 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ликвидаторы разлива нефтепродуктов на побережье Кубани собрали почти 100 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«В Анапе и Темрюкском районе сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов и добровольцами собрано более 96 тыс. тонн загрязненного грунта. В круглосуточном режиме осуществляется работа площадок временного накопления загрязненного грунта», — сказали в министерстве.

За время работ обследовано 809,8 кв. км акватории Керченского пролива. Были обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов до 0,1 кв. м от Анапы до станицы Благовещенской, поселков Волна и Веселовка Темрюкского района.

В Крыму на побережье Опукского заповедника за сутки очищена полоса протяженностью 8,3 км, остается загрязнение песчаной местности протяженностью 4,6 км. Также выявлены два факта загрязнения берега в Ленинском районе. Там работы завершены в селе Яковенково в районе Кыз-Аульского маяка, где очищено 2,1 км береговой линии.

«Организована работа 59 мониторинговых групп. С нарастающим итогом выявлено 33 факта обнаружения нефтепродуктов, обследовано 2 369 км береговой линии, собрано и вывезено порядка 249,26 тонн, очищено 68,62 км береговой линии», — добавили в МЧС.

МЧС