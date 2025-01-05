На Кубани собрали почти 100 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта

В Крыму на побережье Опукского заповедника за сутки очищена полоса протяженностью 8,3 км, остается загрязнение песчаной местности протяженностью 4,6 км. Также выявлены два факта загрязнения берега в Ленинском районе. Там работы завершены в селе Яковенково в районе Кыз-Аульского маяка, где очищено 2,1 км береговой линии.