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Уфимец упал в подвал у дома и застрял ногой в лестнице

Вытащить его удалось только при помощи спасателей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в ночь на 5 января в приямок подвального помещения жилого дома в столице Башкирии упал мужчина. По информации спасателей УГЗ Уфы, помощи он ждал четыре часа.

По представленным данным, ЧП произошло на улице Богдана Хмельницкого. 37-летний уфимец возвращался домой, когда поскользнулся и упал, а его нога застряла между железными прутьями.

Крики о помощи услышал прохожий, который и вызвал медиков со спасателями.

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