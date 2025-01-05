Уфимец упал в подвал у дома и застрял ногой в лестнице

Сегодня, в ночь на 5 января в приямок подвального помещения жилого дома в столице Башкирии упал мужчина. По информации спасателей УГЗ Уфы, помощи он ждал четыре часа.
По представленным данным, ЧП произошло на улице Богдана Хмельницкого. 37-летний уфимец возвращался домой, когда поскользнулся и упал, а его нога застряла между железными прутьями.
Крики о помощи услышал прохожий, который и вызвал медиков со спасателями.
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