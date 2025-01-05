На горные курорты Сочи обрушился мощный снегопад

Причем в населенных пунктах Краснополянского округа снегопад продолжается и в настоящее время.
В работах по расчистке тротуаров и проходящей здесь федеральной трассе А-149 в составе специально сформированных дежурных бригад участвуют муниципальные, краевые и федеральные дорожники. В их распоряжении находится 57 единиц техники.
«За сутки в горном кластере использовано 239 тонн противогололедных материалов. Вся городская инфраструктура функционирует штатно, обеспечена транспортная доступность населенных пунктов и социальных объектов», — отметили в администрации Сочи.
А в прибрежном кластере прошли сильные дожди. К примеру, в Лазаревском районе курорта выпало 31,8 миллиметра осадков, в Центральном — 26 миллиметров.
Власти предупредили, что до конца 5 января в Сочи и на федеральной территории «Сириус» продолжает действовать штормовое предупреждение.
По данным Гидрометцентра Сочи, в низких горах ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, в средних и высоких — очень сильный снег. Также существует опасность схода лавин.