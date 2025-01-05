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На горные курорты Сочи обрушился мощный снегопад

В окрестностях горных поселков Красная Поляна и Эсто-Садок, где расположенные главные зимние сочинские курорты, всю минувшую ночь шли обильные снегопады. По информации пресс-службы мэрии, метеорологи зафиксировали 21,7 миллиметра осадков.

Сейчас в Ричмонде: -4° 3 м/с 50% 764 мм рт. ст. +1°
Источник: Российская газета

Причем в населенных пунктах Краснополянского округа снегопад продолжается и в настоящее время.

В работах по расчистке тротуаров и проходящей здесь федеральной трассе А-149 в составе специально сформированных дежурных бригад участвуют муниципальные, краевые и федеральные дорожники. В их распоряжении находится 57 единиц техники.

«За сутки в горном кластере использовано 239 тонн противогололедных материалов. Вся городская инфраструктура функционирует штатно, обеспечена транспортная доступность населенных пунктов и социальных объектов», — отметили в администрации Сочи.

А в прибрежном кластере прошли сильные дожди. К примеру, в Лазаревском районе курорта выпало 31,8 миллиметра осадков, в Центральном — 26 миллиметров.

Власти предупредили, что до конца 5 января в Сочи и на федеральной территории «Сириус» продолжает действовать штормовое предупреждение.

По данным Гидрометцентра Сочи, в низких горах ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, в средних и высоких — очень сильный снег. Также существует опасность схода лавин.