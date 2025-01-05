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«Белпочта» меняет условия приема экспресс-посылок 6 и 7 января 2025 года

«Белпочта» изменила условия приема экспресс-посылок 6 и 7 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили на сайте «Белпочты», в понедельник, 6 января 2025 года, в отделениях почтовой связи Минска прием экспресс-посылок будет осуществляется только в адрес получателей из городов Глубокое, Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк Новополоцк, Калинковичи, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Борисов, Мозырь, Бобруйск, Могилев, Витебск, Орша, Минск.

Доставка — во вторник, 7 января 2025 года.

«7 января прием с доставкой на следующий день не осуществляется», — добавили в «Белпочте».

Ранее мы писали о том, правительство установило новую величину пособия по безработице в Беларуси (тут про это). Рассказывали мы и о том, что в Беларуси запретили продавать пиротехнику (о запрете в деталях и подробностях вот тут).