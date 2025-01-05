Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области власти опубликовали фото последствий атаки БПЛА

Власти Неклиновского района рассказали о последствиях атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Власти Неклиновского района Ростовской области опубликовали фото последствий после отражения атаки БПЛА. Кадры в своем ТГ-канале разместил глава местной администрации Василий Даниленко.

После отражения атаки беспилотников у жителей Новобессергеневского сельского поселения в домах разбило окна, посекло кровлю и стены домов, а также хозяйственных построек. Также оказались повреждены машины.

Из-за падения беспилотников оказались повреждены автомобили. Фото из тг-канала Василия Даниленко.

По словам Василия Даниленко, который сразу же выехал на место, сейчас там работает комиссия по оценке нанесенного ущерба, а также бригады газовой службы и энергетики.

— Напоминаю, что фрагменты сбитых беспилотников могут быть небезопасны, — обратился к местным жителям глава администрации района.

В частном доме перебило газовую трубу. Фото из тг-канала Василия Даниленко.

При этом он призвал людей при обнаружении частей БПЛА сразу же звонить в службу 112.

Напомним, что ночью 5 января на Ростовскую область была совершена массированная атака беспилотников. ПВО сбило 37 БПЛА. К счастью, обошлось без жертв.