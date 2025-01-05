В Ростовской области власти опубликовали фото последствий атаки БПЛА

Власти Неклиновского района Ростовской области опубликовали фото последствий после отражения атаки БПЛА. Кадры в своем ТГ-канале разместил глава местной администрации Василий Даниленко.
После отражения атаки беспилотников у жителей Новобессергеневского сельского поселения в домах разбило окна, посекло кровлю и стены домов, а также хозяйственных построек. Также оказались повреждены машины.
Из-за падения беспилотников оказались повреждены автомобили. Фото из тг-канала Василия Даниленко.
По словам Василия Даниленко, который сразу же выехал на место, сейчас там работает комиссия по оценке нанесенного ущерба, а также бригады газовой службы и энергетики.
— Напоминаю, что фрагменты сбитых беспилотников могут быть небезопасны, — обратился к местным жителям глава администрации района.
В частном доме перебило газовую трубу. Фото из тг-канала Василия Даниленко.
При этом он призвал людей при обнаружении частей БПЛА сразу же звонить в службу 112.
Напомним, что ночью 5 января на Ростовскую область была совершена массированная атака беспилотников. ПВО сбило 37 БПЛА. К счастью, обошлось без жертв.