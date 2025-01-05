После отражения атаки БПЛА к жителям Таганрога обратилась глава администрации

После ночной атаки БПЛА к жителям Таганрога обратилась глава местной администрации Светлана Камбулова. В своем ТГ-канале она призвала людей не приближаться к фрагментам сбитых беспилотников.
— На территории города есть фрагменты сбитых БПЛА. Они небезопасны! Приближаться к ним категорически запрещено, — отметила Светлана Камбулова.
При этом она призвала таганрожцев, которым попались фрагменты беспилотников, срочно сообщать об этом по телефону службы 112. При этом к частям БПЛА нельзя подходить и трогать их.
К счастью, во время атаки БПЛА никто в городе не пострадал. Только повреждения получили крыши домов, хозпостроек, автомобиль, а также электрический столб.
В течение ночи 5 января в Ростовской области силы ПВО вели отражение атаки украинских беспилотников. Всего их было уничтожено 37 штук. Обошлось без жертв.