Экс-глава омского минобра Кротт опубликовал редкие кадры Нового года

На снимках запечатлены праздничные гуляния в сквере им. Дзержинского. Несмотря на тяжелое военное время, омичам удалось создать праздничную атмосферу. На кадрах видны снежные скульптуры, олицетворяющие советские и зарубежные фильмы, а также народные сказки.