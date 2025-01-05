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Экс-глава омского минобра Кротт опубликовал редкие кадры Нового года

На снимках запечатлены праздничные гуляния в сквере им. Дзержинского в Омске в 1942 году.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр образования Омской области Иван Кротт поделился в соцсетях уникальными историческими фотографиями празднования Нового года в Омске. Снимки датированы январем 1942 года.

На снимках запечатлены праздничные гуляния в сквере им. Дзержинского. Несмотря на тяжелое военное время, омичам удалось создать праздничную атмосферу. На кадрах видны снежные скульптуры, олицетворяющие советские и зарубежные фильмы, а также народные сказки.

Фото: vk.com/wall735988347_6949 (публикация Ивана Кротта в «Вконтакте»).

Также на кадрах сфотографированы традиционные для Нового года снежные горки и большая городская елка.

Фото: vk.com/wall735988347_6949 (публикация Ивана Кротта в «Вконтакте»).

Кадры оцифрованы Историческим архивом Омской области.