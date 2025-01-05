Бесплатные лекарства для пациентов с хроническими заболеваниями: как будет работать программа реимбурсации в Ташкенте?

Однако важно учитывать, что успешность программы зависит не только от системы, но и от самих пациентов. Некоторые из них забывают вовремя принимать лекарства или игнорируют рекомендации врача. Чтобы минимизировать такие случаи, патронажные медсёстры будут регулярно контролировать процесс, посещая пациентов на дому и напоминая им о необходимости соблюдать назначения.