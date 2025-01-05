Бесплатные лекарства для пациентов с хроническими заболеваниями: как будет работать программа реимбурсации в Ташкенте?

Как работает программа?
В рамках программы реимбурсации (возмещения затрат) лекарства будут предоставляться пациентам бесплатно в рамках гарантированного объёма медицинской помощи. Основанием для получения медикаментов станет электронный рецепт, выписанный врачом, а расходы будут покрываться за счёт средств Фонда государственного медицинского страхования.
На данный момент программа охватывает следующие хронические заболевания:
- гипертония.
- ишемическая болезнь сердца.
- сахарный диабет двух типов.
- бронхиальная астма.
- хроническая обструктивная болезнь лёгких.
Пациенты с этими заболеваниями смогут получить 27 наименований лекарств бесплатно.
Простой и удобный процесс
Система получения лекарств максимально упрощена для пациентов:
1. Посещение врача. Гражданин обращается к семейному врачу в поликлинике. Если у него диагностируется одно из заболеваний, входящих в программу, врач формирует электронный рецепт.
2. Получение SMS-кода. Пациент получает код на свой телефон, который также направляется в аптеку, имеющую договор с Фондом медицинского страхования.
3. Выдача лекарств. Пациент или его представитель показывает SMS-код сотруднику аптеки и бесплатно получает лекарства.
Для мест с ограниченной связью, где SMS могут не доходить, предусмотрена альтернатива — врач формирует электронный рецепт с QR-кодом, который пациент предъявляет в аптеке.
Контроль и дальнейшее лечение
Программа реимбурсации предполагает систематическое наблюдение за состоянием пациента. После завершения курса приёма лекарств пациент снова посещает врача, который оценивает результаты и, при необходимости, выписывает новый рецепт на бесплатные лекарства. Лечение продолжается до полного выздоровления.
Ответственность пациентов
Однако важно учитывать, что успешность программы зависит не только от системы, но и от самих пациентов. Некоторые из них забывают вовремя принимать лекарства или игнорируют рекомендации врача. Чтобы минимизировать такие случаи, патронажные медсёстры будут регулярно контролировать процесс, посещая пациентов на дому и напоминая им о необходимости соблюдать назначения.
Будущее программы
Программа реимбурсации станет доступна для всех регионов Узбекистана к концу 2026 года. Её основная цель — систематическое лечение хронических заболеваний, профилактика осложнений и улучшение лекарственного обеспечения, что в конечном итоге должно повысить ответственность граждан за своё здоровье и их качество жизни.
Эта инициатива — ещё один шаг к созданию более доступной и качественной системы здравоохранения в Узбекистане.