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Мингорисполком сказал, где в Минске построят новые поликлиники в 2025 году

В Мингорисполкоме сказали, где в Минске построят новые поликлиники в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, где в Минске построят и введут в строй новые поликлиники в 2025 году. О планах и темпах строительства рассказала, как пишет sb.by, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

По ее словам, в 2025 году в Минске запланирован ввод в эксплуатацию 600 тысяч квадратных метров жилья.

−70 тысяч предусмотрены для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В том числе 39 тысяч арендных «квадратов», 1,7 тысячи — социального жилья, — отметила представительница мэрии Минска.

Самое активное строительство в Минске ведется в Октябрьском районе, где на месте бывшего аэропорта в работе остаются 27 домов. Среднеэтажная застройка осуществляется на территории, примыкающей к Лошицкому усадебно-парковому комплексу, в микрорайонах Лошица-5 и Лошица-10.

К слову, в Лошице-9 в 2025 году будет введена в строй детская поликлиника, еще одна откроет свои двери в одном из кварталов крупного жилого комплекса в Октябрьском районе.

Там же, в районе бывшего аэропорта, заработает и новая взрослая поликлиника.

Помимо этого, в 2025 году закончится реконструкция 13 й городской поликлиники, которая находится в Минске на улице Ломоносова.

Ранее мы писали о прогнозе погоды на 6 — 12 января 2025 года, которым с белорусами поделился известный синоптик Дмитрий Рябов (тут про это).