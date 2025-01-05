Как украсить дом к Рождеству 7 января: Стильные идеи для ёлки и декора комнат

После Нового года нам предстоит отметить ещё один важный праздник — Рождество. Это время тихого семейного торжества, наполненного глубоким духовным смыслом. Вместе с декоратором рассказываем, как украсить дом на 7 января.
Чем Рождество отличается от Нового года.
В отличие от Нового года, Рождество не настолько торжественно: его празднуют с меньшим размахом. Если на первый праздник года принято устраивать масштабные вечеринки, то смысл Рождества — в объединении всей семьи за праздничным столом. Это тихое домашнее торжество, и декор должен быть соответствующим.
Рождество, которое у нас традиционно отмечают 7 января, — это тёплый семейный праздник, который отличается спокойной атмосферой и меньшей торжественностью в сравнении с Новым годом. Здесь акцент делается на уют, натуральность и символичность в декоре.
Юлия Лапшинова.
Декоратор.
Как украсить дом на Рождество.
Используйте спокойную цветовую гамму. Украшения должны быть натуральными и отражать смысл праздника — а в христианской традиции это дата рождения Иисуса Христа. В качестве аксессуаров подойдут, например, фигурки волхвов или Вифлеемской звезды.
Центральная зона для рождественского декора — праздничный стол. Он должен быть оформлен в спокойных тонах: например, бежевом, белом или светло-голубом с золотыми или серебряными акцентами. Для украшения используйте лапник, веточки ели, свечи разной высоты и гирлянды с тёплым светом, которые можно положить в стеклянные стаканы или вазы.
Юлия Лапшинова.
Декоратор.
Чтобы декор смотрелся завершённым, декоратор Юлия Лапшинова советует добавить текстиль: скатерть с нейтральным орнаментом, салфетки с рождественскими мотивами и дорожки, украшенные вышивкой или тематическими узорами.
Как украсить рождественскую ёлку.
Если вы не стали убирать ёлку сразу после Нового года, то можете переоформить её в новом, более спокойном стиле. Например, снять разноцветный дождик и повесить гирлянду с мягким тёплым светом.
Рождественская ёлка, в отличие от новогодней, оформляется с акцентом на натуральность. Используйте деревянные украшения, домики из глины, фигурки ангелов и засушенные растения. Отличным вариантом для семей с детьми станет изготовление игрушек своими руками. Это может быть шитьё маленьких фигурок из фетра или сборка ёлочных украшений из веточек и шишек. Такой подход подчеркнёт тёплую атмосферу праздника.
Юлия Лапшинова.
Декоратор.
Главные элементы рождественского декора.
Есть несколько украшений, которые считаются центральными в рождественской декоративной композиции. Это, как правило, живой огонь, деревянные игрушки, а также еловые веточки. Композицию можно оформить как в стиле ретро середины XX века, так и в более современном минимализме.
Свечи — один из основных элементов рождественского украшения дома. Их можно разместить в декоративных подсвечниках или сочетать с еловыми ветками и лапником в центральной композиции. Добавьте к этому диффузоры с нотами мандарина, хвои или корицы. Эти запахи не только создают праздничное настроение, но и усиливают ощущение единения с природой.
Юлия Лапшинова.
Декоратор.
Мы рассказали вам о главных принципах украшения дома на Рождество. Выбирайте спокойные пастельные тона и делайте акцент на натуральные материалы и рождественский символизм. А если вы хотите понять, как ухаживать за ёлкой, чтобы она простояла как можно дольше, то читайте материал Life.ru.
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