Как украсить дом к Рождеству 7 января: Стильные идеи для ёлки и декора комнат

Свечи — один из основных элементов рождественского украшения дома. Их можно разместить в декоративных подсвечниках или сочетать с еловыми ветками и лапником в центральной композиции. Добавьте к этому диффузоры с нотами мандарина, хвои или корицы. Эти запахи не только создают праздничное настроение, но и усиливают ощущение единения с природой.