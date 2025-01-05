В Таганроге отремонтировали оставившую без отопления десять домов теплосеть

В Таганроге оперативно-восстановительная бригада завершила сварочные и монтажные работы на теплосети на улице Нестора Кукольника. Об этом в Телеграм написала глава администрации города Светлана Камбулова.
Она отметила, что началось заполнение водой отремонтированной тепломагистрали, из-за которой утром 5 января без отопления оказались десять домов по улице Сергея Лазо.
— В течение ближайших часов тепло вернется во все дома, — пообещала глава администрации города.
Также она призвала таганрожцев, у которых нет тепла в конкретном подъезде или квартире, а в целом в доме есть, обращаться в управляющую компанию.
Напомним, что 4 января из-за порыва на теплотрассе на улице Сергея Лазо в некоторых домах не было отопления. Тогда ремонт завершили вечером, а тепло начало появляться в квартирах ночью.