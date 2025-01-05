В Нижегородском кремле установят памятник архитектору Агафонову

В сентябре 2024 года в городскую думу поступило предложение назвать улицу или площадь в честь заслуженного архитектора России. Комитет поддержал идею увековечить имя Агафонова, однако решил, что более уместным будет создание памятника. В связи с этим было направлено обращение губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой — рассмотреть возможность размещения монумента на территории кремля.
Губернатор одобрил инициативу. Теперь в его адрес направят проект решения городской думы о создании памятника для определения источника финансирования работ, включая проектирование, изготовление и установку монумента.
Напомним, что в 2013 году экс-глава городской администрации Олег Кондрашов уже выступал с подобной инициативой — установить памятник Агафонову в Нижегородском кремле. Тогда всё осталось на уровне разговоров.