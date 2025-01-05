В ГАИ Башкирии предупредили об ухудшении погоды

По информации пресс-службы Госавтоинспекции, водителям нужно воздержаться от опасных маневров, не выезжать на встречную полосу и выбирать безопасную скорость. Пешеходам рекомендовали аккуратнее переходить дорогу и не оставлять без внимания детей. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.