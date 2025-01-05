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В ГАИ Башкирии предупредили об ухудшении погоды

Из-за мокрого снега и заносов жителям Башкирии посоветовали оставаться дома.

Источник: Комсомольская правда

В ГАИ Башкирии обратились к жителям республики из-за ухудшения погодных условий. В ведомстве предупредили о перепадах температуры, мокром снеге, снежных заносах и гололедице.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции, водителям нужно воздержаться от опасных маневров, не выезжать на встречную полосу и выбирать безопасную скорость. Пешеходам рекомендовали аккуратнее переходить дорогу и не оставлять без внимания детей. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.