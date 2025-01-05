Новую противолавинную систему испытали в Алматы

Чингису Аринову презентовали мобильную противолавинную систему DaisyBell. Установка представляет собой металлический конус, который крепится с помощью троса к вертолету. Принцип работы устройства заключается в дистанционном инициировании подрыва азото-водородной смеси в конусе, что позволяет эффективно провоцировать спуск снежной лавины и предотвратить более серьёзные последствия.
Противолавинная система DaisyBell успешно используется в европейских странах, включая Россию, и проходит испытания в Казахстане, чтобы оценить её работу в местных климатических условиях.
В рамках аэровизуального облёта на вертолёте АО «Казависпас» система прошла испытания с профилактическими спусками снежных лавин на лавиноопасных участках бассейнов рек Большая и Малая Алматинка. Министр отметил необходимость применения новых технологий в профилактических работах в период лавиноопасности и дал соответствующие поручения.
В стране насчитывается 619 лавиноопасных участков, из которых 165 расположены в Алматы. В зимнем сезоне 2024−2025 годов уже произведено 15 профилактических спусков с общим объёмом около 6665 кубометров снега.
По прогнозам РГП «Казгидромет» в январе и феврале на большей части горной территории ожидаются повышенные температуры и обильные осадки, что приведёт к нестабильному состоянию снежного покрова и увеличит вероятность лавиноопасных событий.