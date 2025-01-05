Новую противолавинную систему испытали в Алматы

В ходе рабочей поездки в Алматы министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов посетил филиал «Казселезащиты» и осмотрел ряд объектов, включая центральный диспетчерский пункт, состояние автомобильной и спецтехники. Глава ведомства также провёл аэровизуальный облёт для мониторинга и оценки лавинной обстановки. Особое внимание было уделено новому оборудованию, установленному для профилактики снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz.