Рождественские морозы нагрянут на Урал: похолодает на 10−12 градусов

«Небольшой циклон со снегопадами, поднимающийся от Пермского севера к Полярному кругу, днем 5 января все же слегка коснулся теплым сектором крайнего севера Свердловской области. На несколько часов температура в этих районах поднялась до минус 5−7. Холодный фронт этого циклона днем 5 января и ночью 6 января проследует от западных границ Свердловской области к восточным. На Урал в тылу циклона поступит воздушная масса холоднее прежней на 10−12 градусов. Ожидается два-три умеренно морозных дня», — говорят в Уральском УГМС.