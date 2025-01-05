Рождественские морозы нагрянут на Урал: похолодает на 10−12 градусов

Синоптики фиксируют, что 5 января — третий и завершающий день с оттепелью на территории Свердловской и Челябинской областей.
«Небольшой циклон со снегопадами, поднимающийся от Пермского севера к Полярному кругу, днем 5 января все же слегка коснулся теплым сектором крайнего севера Свердловской области. На несколько часов температура в этих районах поднялась до минус 5−7. Холодный фронт этого циклона днем 5 января и ночью 6 января проследует от западных границ Свердловской области к восточным. На Урал в тылу циклона поступит воздушная масса холоднее прежней на 10−12 градусов. Ожидается два-три умеренно морозных дня», — говорят в Уральском УГМС.
В Челябинской области 6 января облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем — местами небольшой снег, ночью в горах — умеренный. В отдельных районах образуются метели, гололедные явления. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 7−12, при прояснении — до 16, завтра днем минус 4−9.
В Свердловской области 6 января облачно с прояснениями, небольшой, местами — умеренный снег, метель. Днем в понедельник ослабление и прекращение осадков. Гололедица. Ветер западный 4−9 м/с, порывы 14 м/с. Температура ночью минус 6−11, на севере — до 16, днем минус 4−9.
В Рождество и на Северном, и на Южном Урале, по предварительным данным, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный 4−9 м/с. Температура ночью минус 10−15, на севере Свердловской области — до 23, днем минус 8−13.
В последующие дни вновь прогнозируется повышение температура воздуха, так, 10 января ночью будет лишь минус 7−12, а днем минус 1−6.