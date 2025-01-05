Видео массовой атаки БПЛА на Ростовскую область 5 января появились в сети

Жители Ростовской области выложили в местных пабликах и телеграм-каналах видео, на которых запечатлены моменты массированной атаки украинских БПЛА на донской регион ночью 5 января.
На кадрах видно, как над жилыми домами проносятся светящиеся объекты, а также видны вспышки. В некоторых местах слышны звуки работающих сирен, а также пролетающих беспилотников.
Атака БПЛА на Ростовскую область произошла после полуночи 5 января. Системы противовоздушной обороны сбили в регионе 37 беспилотников в нескольких муниципалитетах: Таганроге, Неклиновском, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.
К счастью, во время атак никто не пострадал. Только здания, хозпостройки и машины получили повреждения. Сейчас идет оценка причиненного ущерба.
Главы Таганрога и Неклиновского района призвали не приближаться к частям сбитых БПЛА, не трогать их и немедленно сообщать по телефону 112.