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В Беларуси изменится туристическая навигация — впервые с 2007 года

На Национальном правовом интернет-портале было опубликовано постановление Министерства спорта и туризма от 12 декабря 2024 года, согласно которому в Беларуси утверждена новая система туристической ориентирующей информации, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Постановление предполагает, что в стране появится новая туристическая навигация, которая поможет ориентироваться жителям страны и иностранным гостям. Документом предусматривается перечень графических изображений объектов туристической индустрии, которые будут использованы при подготовке информационных стендов, указателей, щитов и других носителей информации.

Подобная система вводилась в 2007 году постановлением Министерства спорта и туризма, однако этот документ уже фактически утратил свою актуальность, отметила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.

туризм и отдых