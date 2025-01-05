В Беларуси изменится туристическая навигация — впервые с 2007 года

Постановление предполагает, что в стране появится новая туристическая навигация, которая поможет ориентироваться жителям страны и иностранным гостям. Документом предусматривается перечень графических изображений объектов туристической индустрии, которые будут использованы при подготовке информационных стендов, указателей, щитов и других носителей информации.