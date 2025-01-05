МЧС Иркутска призывает горожан ответственно выбирать места для отдыха на льду

Сотрудники МЧС России по Иркутской области призывают жителей не подвергать себя риску и ответственно выбирать места для мероприятий на льду, а также не пересекать водоемы вне ледовых переправ. Ведь обеспечить безопасность на несанкционированных участках просто невозможно.
— Запрет выезда транспортных средств вне ледовых переправ действует на всей территории региона. Исключений нет. Обеспечить безопасность при передвижении по льду в несанкционированных местах невозможно, это, по сути, русская рулетка. В погоне за впечатлениями и адреналином туристы и отдыхающие забывают о рисках и подвергают опасности свою жизнь, — подчеркнул Андрей Карепов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.
В ведомстве подчеркнули, что гонки на водоеме в Мамонах, катания на квадроциклах, багги-автомобилях в заливах Малого Моря озера Байкал, проезд к байкальским мысам на «буханках» — одинаково незаконны и подвергают опасности желающих прокатиться.