МЧС Иркутска призывает горожан ответственно выбирать места для отдыха на льду

— Запрет выезда транспортных средств вне ледовых переправ действует на всей территории региона. Исключений нет. Обеспечить безопасность при передвижении по льду в несанкционированных местах невозможно, это, по сути, русская рулетка. В погоне за впечатлениями и адреналином туристы и отдыхающие забывают о рисках и подвергают опасности свою жизнь, — подчеркнул Андрей Карепов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.