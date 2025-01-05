Скончался бывший депутат Заксобрания Челябинской области и Почетный гражданин Копейска

С 1986 работал заместителем директора по экономике, а с 1987 года директором, затем — генеральным директором, первым в истории Копейского ордена Трудового Красного Знамени машиностроительного завода им. С. М. Кирова. В этой должности он проработал почти 16 лет. С 2002 по 2012 год — председатель совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод».