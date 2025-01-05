Скончался бывший депутат Заксобрания Челябинской области и Почетный гражданин Копейска

«Сегодня, 5 января 2025 года, перестало биться сердце Ярослава Ивановича Чабана. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в объявлении Собрания депутатов КГО.
Чабан родился 5 июня 1942 года в селе Старая Соль Львовской области. В Копейске жил с 1947 года. После окончания в 1961 году Челябинского машиностроительного техникума работал в Новосибирске. В 1963 году вернулся на Южный Урал.
С 1986 работал заместителем директора по экономике, а с 1987 года директором, затем — генеральным директором, первым в истории Копейского ордена Трудового Красного Знамени машиностроительного завода им. С. М. Кирова. В этой должности он проработал почти 16 лет. С 2002 по 2012 год — председатель совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод».
С 1985 по 1989 год избирался депутатом Копейского городского Совета второго созыва, в 2001, 2005, 2010 годах — депутатом Законодательного Собрания Челябинской области.
Отличник просвещения РФ, Почетный работник угольной промышленности РФ, Почетный работник топливно-энергетического комплекса, лауреат премии имени Минина и Пожарского «Достойному гражданину благодарная Россия». Награжден орденами Почета, «Знак Почета», знаками «Шахтерская слава» III, II и I степеней, медалями «В память 850-летия Москвы», «За заслуги перед Челябинской областью» и другими.
26 августа 1998 года постановлением Копейского городского Совета депутатов присвоено звание «Почетный гражданин города Копейска».