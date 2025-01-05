Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Брисбене

В полуфинале Соболенко выиграла у еще одной российской теннисистки Мирры Андреевой (16-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:2, а до этого обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (75) — 6:4, 6:0, представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (29) — 7:6 (7:2), 6:4, и чешку Марию Боузкову (44) — 6:3, 6:4, которая в ⅛ финала выиграла у белоруски Виктории Азаренко (20) — 6:4, 6:4.