Большереченский зоопарк просит омичей не привозить им елки

В Большереченском зоопарке простят омичей и других гостей зоопарка не привозить им ненужные елки, так как зоопарк в этом году обеспечен всем необходимым.
Как рассказали специалисты, Большереченцы уже начали своз елок в учреждение, однако, такой нужды в зоопарке нет. Животные обеспечены теплыми лежанками и у в учреждении достаточный запас веток и других материалов для обустройства зимних вольеров.
Добавим, что с 9 января в Омске начнут работу традиционные точки для сбора ненужных елок для дальнейшей их утилизации. Традиционно такие точки будут располагаться во всех городских округах.