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Большереченский зоопарк просит омичей не привозить им елки

В крупнейшем зоопарке Омской области достаточно лапников, чтобы обустроить лежанки для животных.

Источник: Комсомольская правда

В Большереченском зоопарке простят омичей и других гостей зоопарка не привозить им ненужные елки, так как зоопарк в этом году обеспечен всем необходимым.

Как рассказали специалисты, Большереченцы уже начали своз елок в учреждение, однако, такой нужды в зоопарке нет. Животные обеспечены теплыми лежанками и у в учреждении достаточный запас веток и других материалов для обустройства зимних вольеров.

Добавим, что с 9 января в Омске начнут работу традиционные точки для сбора ненужных елок для дальнейшей их утилизации. Традиционно такие точки будут располагаться во всех городских округах.